Sechs oder sieben Spieler tauschen? RB Leipzigs Nagelsmann bleibt bei Rotation skeptisch

Leipzig. 32. Spieltag, die nächste Englische Woche, der Körper schmerzt: So mancher Fußball-Profi sehnt das Ende der unerwartet langen Saison herbei. „Jeder geht so ein bisschen auf dem Zahnfleisch“, sagt Julian Nagelsmann. Dennoch will der Trainer von RB Leipzig auch gegen Fortuna Düsseldorf auf eine größere Rotation verzichten. „Wir werden schon versuchen, den einen oder anderen neu rein zu bringen, aber trotzdem auf eine stabile Struktur zu setzen“, erklärte der 32-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag. Bei dem „einen oder anderen“ dürfte es sich um bewährte Kräfte wie Dayot Upamecano, Tyler Adams oder Christopher Nkunku handeln – alle standen beim 2:0 gegen Hoffenheim nicht in der Startelf, Upamecano fehlte gesperrt.