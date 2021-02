Sechs-Punkte-Sieg: Indians besiegen Crocodiles Hamburg souverän mit 5:1

Auch wenn es für einen Sieg in diesem Sechs-Punkte-Spiel nur drei Zähler gab – sie tun den Hannover Indians gut. In der Eishockey-Oberliga bezwangen sie die Crocodiles Hamburg mit 5:1 (0:0, 4:1, 1:0) und damit einen Kontrahenten um die besten Play-off-Plätze. Weitere gute Nachricht aus ihrer Sicht: Endlich blieb die Gegentoranzahl wieder gering.

Bis zur Mitte des Anfangsdrittel musste der ECH in kurzer Abfolge zwei Unterzahlen überstehen. Dazwischen stand Keeper David Zabolotny, der wieder das Tor hütete, die Querlatte zur Seite bei einem Schuss von Fabian Calovi. Jedoch hätten die Indians während der Powerplays, die sie stark entschärften, bei guten Chancen für Brett Bulmer und einer Gelegenheit für Branislav Pohanka in Führung gehen können.

Der Abend des Thomas Pape

Dies holten sie nach, als sie zum ersten Mal an diesem Abend selbst mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren durften. Thomas Pape, eher selten ein Kandidat für Überzahlformationen, staubte zum 1:0 ab (26.). Exakt 99 Sekunden später glich Norman Martens zum 1:1 aus. Doch es blieb der Abend des Thomas Pape. In der 30. Minute traf er zum 2:1. Die Entstehung dieses Treffers zeigte, dass das zuletzt fehlende Scheibenglück zurück auf Indians-Seite war: Michael Burns zog von außen zum Tor. Dabei blieb er am Schlittschuh eines Verteidigers hängen – von dort prallte sie dem einschussbereiten Pape vor die Füße.