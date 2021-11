Sechs-Punkte-Spiel in Zwickau: Der TSV Havelse braucht jetzt eine Serie

Trainer Rüdiger Ziehl würde sich „natürlich nicht dagegen wehren“, wenn sein Team zum zweiten Mal in dieser Drittliga-Saison eine punktebringende Serie starten würde. Anzeige Eine besondere Chance Nach dem etwas überraschenden, aber verdienten 2:1 gegen den Halleschen FC hat sein TSV Havelse beim Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) sogar eine besondere Chance: Denn der nächste Gegner FSV Zwickau liegt auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, und an den will sich Havelse heranarbeiten.

Bilder vom Spiel der 3. Liga zwischen dem TSV Havelse und Eintracht Braunschweig Norman Quindt pflückt eine Flanke herunter. ©

"Klar gibt der Sieg Aufschwung" „Klar gibt der Sieg Aufschwung, auch was die Tabellensituation angeht“, bestätigt Ziehl. „Mit dem Spiel in Zwickau können wir noch näher herankommen.“ Kein Platz für Euphorie, aber wohl für ein positives Gefühl. Der Sensationsaufsteiger steht immer noch auf dem letzten Platz der Drittliga-Tabelle (10 Punkte), aber hat gegen Halle endlich mal wieder die nötige Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Power gefunden. Ziehl lobt vor allem „defensive Struktur“ und „kämpferische Bereitschaft. Da stimmte die letzte Konsequenz in den Zweikämpfen.“ Und vorne sorgte Fynn Lakenmacher mit zwei schönen Toren für den Rest. Startschuss in doppelter Weise Die Premierentreffer des vor einem Jahr umfunktionierten Innenverteidigers gegen Halle könnte in doppelter Weise zum Startschuss werden: für einen Positivlauf des TSV einerseits, und obendrein für den Stürmer selbst. „Er ist immer positiv und engagiert, aber nach dem Sieg und den zwei Toren war seine Laune im Training noch mal ein bisschen besser“, hat auch Ziehl beobachtet. Der Stürmer sei aber natürlich weiter „fokussiert und konzentriert“, betont Ziehl. Wenn Lakenmachers Havelser die positiven Ansätze nun nachhaltig in Punkte ummünzen können, könnte es schnell wieder eng werden am Tabellenende. Dafür ist Zwickau der perfekte Gegner! Der FSV steht auf Rang 16, dem ersten, der am Saisonende den Verbleib in der 3. Liga sichert. Da will Havelse hin.



"Klar hoffen wir, dass das jetzt zum Trend wird" „Stimmung und Selbstvertrauen machen immer was aus“, sagt Havelses Sportchef Matthias Limbach mit Überzeugung. „Wir sind jetzt weder euphorisch, noch pessimistisch. Aber klar hoffen wir, dass das jetzt zum Trend wird“ – bei Stürmer Lakenmacher und bei Havelse im Ganzen. Der erste Spieltermin gegen Zwickau hatte Ende Oktober abgesagt werden müssen, weil große Teile des Zwickauer Teams als ungeimpfte K1-Kontakte mit in Corona-Quarantäne gehen mussten. Der FSV ist aber bereits zurück im Rhythmus, spielte zuletzt 2:2 gegen Wehen Wiesbaden. Ohnehin hat der FSV in der Liga siebenmal in Folge nicht verloren – viermal Unentschieden, drei Siege. Eigentlich eine starke Quote, mit der die Sachsen (17 Punkte) in der engen 3. Liga aber trotzdem nah dran sind am Tabellenende.

Staatsanwalt, BWL-Student, Ingenieur: Das machen die Spieler des TSV Havelse beruflich Norman Quindt (Torwart, 24 Jahre): Mit seinen Paraden half er Havelse in die 3. Liga. Die Nummer eins des TSV arbeitet hauptberuflich beim Dienstleistungsunternehmen Habekost+Fichtner. ©