Sechs-Punkte-Wochenende für IceFighters Leipzig

Leipzig. Mit der optimalen Punktzahl von sechs Zählern klettern die Exa IceFighters Leipzig in das Mittelfeld der Oberliga Nord. Dem 4:0-Derbysieg in Halle ließen die Sachsen am Sonntagabend ein 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) über den Aufsteiger EG Diez-Limburg folgen. Den Gästen aus Rheinland-Pfalz schien über das gesamte Match der politische Nackenschlag vom Spiel -und Trainingsverbot in ihrem Bundesland in den Gliedern zu stecken.

Anzeige