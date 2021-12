Sechs Renntage 2022 auf Galopprennbahn Dresden-Seidnitz

Dresden. Auf der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz wird es im Jahr 2022 sechs Renntage geben. Das gab der Dresdner Rennverein (DRV) am Montag bekannt. Am 7. Mai, genau 131 Jahre nach dem ersten Renntag in Seidnitz, findet der Aufgalopp statt. Am 18. Juni sowie am 7. August werden in Dresden große Listenrennen ausgetragen.

Anzeige