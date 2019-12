Heute vor zehn Jahren: 96 schießt sechs Tore und verliert - Eigentorfestival in Gladbach

Es war ein denkwürdiger Tag, der 12.12.2009. "Ungläubig und sprachlos", blieb 96-Trainer Andreas Bergmann nach der 5:3-Niederlage seiner Mannschaft am 12. Dezember 2009 in Gladbach zurück. "Da schießt du sechs Tore und verlierst trotzdem. Das ist doch verrückt."

Haggui zum Ersten

Völlig überraschend und wie aus dem Nichts - im wahrsten Sinne des Wortes - ging Borussia Mönchengladbach in der 15. Minute in Führung. Was passiert war? Hannovers Schlussmann Florian Fromlowitz fing einen Pass von Gladbachs Marx ab und wollte ihn zu seiner Mannschaft passen, schoss dabei jedoch seinen eigenen Hintermann Karim Haggui an. Der Ball prallte vom Bein des Tunesiers ab und kullerte ins verwaiste Tor - 1:0 für die Fohlen.