Aufregung vor Wechsel-Fehler: Bielefeld-Trainer Kramer wollte "Überzahl schaffen"

Die Null endlich mal wieder gehalten, doch in der Abteilung Angriff gibt es viel zu verbessern: Wollte Arminia Bielefelds neuer Trainer Frank Kramer daher beim 0:0 gegen Union Berlin sogar einen zusätzlichen, zwölften Spieler auf den Platz schicken? In der Schlussphase sah es zumindest danach aus. Denn nach bereits zwei Auswechselungen bereiteten sich vier weitere Spieler auf eine Einwechslung vor. "Wir dachten uns, wir schaffen einfach mal Überzahl", schmunzelte Kramer nach Abpfiff bei Sky.

Einige Zuschauer auf der Tribüne hatten den neuen DSC-Coach lautstark vor einem sechsten Wechsel gewarnt. Dieser blieb aber ganz ruhig und erklärte: "Wir wollten dreimal wechseln, aber dann lag Cedric Brunner verletzt am Boden. Deshalb mussten wir einen Vierten dazuholen. Dann wartest du, ob er weitermachen kann und es stehen kurzzeitig vier da." Und Brunner musste tatsächlich raus, wurde von Nathan de Medina in der 76. Minute ersetzt. Wieder Platz auf der Bank nehmen konnte Reinhold Yabo, der nicht wie de Medina, Sven Schipplock und Marcel Hartel in den Schlussminuten noch zum Einsatz kam.