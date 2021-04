Nach sechs Wochen Pause: 96-Innenverteidiger Timo Hübers steigt ins Lauftraining ein

Läuft alles nach Plan, könnte Hübers nach Ostern wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen. Ende April möchte er wieder für 96 spielen. Der 24-Jährige ist in der Abwehrzentrale gesetzt, stand in den bisherigen 22 Partien 17-mal in der Startelf und spielte immer durch. In der Hinrunde wurde der gebürtige Hildesheimer schon einmal schmerzlich vermisst, Knieprobleme zwangen ihn zu einer Pause.

Der Vertragspoker läuft

Wie es für den Defensivspieler nach der Saison weitergeht, bleibt abzuwarten. Ende Juni läuft sein Vertrag in Hannover aus. Mittlerweile haben einige Klubs ihr Interesse bekundet, auch 96 möchte Hübers halten. Ein erstes Angebot der Niedersachsen hat das bei den Fans beliebte Eigengewächs abgelehnt. Der Poker bleibt also spannend.