Sechser-Krise bei 96: Rätsel um Ondoua - Trybull-Abschied im Winter? 

Vorab zwei Sätze. „Gaël ist ein spiel- und zweikampfstarker Mann für die Position vor der Ab­wehr, der uns in der Defensive weitere Stabilität verleihen wird.” Der zweite: „Mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Mentalität passt Tom genau zu dem Weg, den wir bei 96 eingeschlagen haben.“ Manager Marcus Mann hatte dies ge­sagt in der Überzeugung, mit dem Doppel-Sechser im Transferlotto Volltreffer ge­lan­det zu haben. Das war legitim, aber ein halbes Jahr später ist die Überzeugung verflogen.

Anzeige

Am 26. August hatte Mann erst Ondoua (Gaël) ablösefrei geholt, am 27. August dann Trybull (Tom), ebenfalls ohne Ablöse. Keiner hielt, was der 96-Manager sich versprochen hatte.