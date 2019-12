Sechsmal Rot! Hannover 96 ist die unfairste Mannschaft der 2. Liga

Tolle Siege und große Erfolge sind bei Hannover 96 in der vergangenen Hinrunde selten gewesen. Das 2:2 gegen den VfB Stuttgart im letzten Spiel des Jahres 2019 war bislang die beste Saisonleistung. Was ist sonst noch in Erinnerung geblieben? Neben dem Trainerwechsel sicherlich auch die vielen gelben Karten und Platzverweise. Sechsmal flogen 96-Spieler in der Hinrunde vom Platz. Ligahöchstwert! Die Stuttgarter folgen mit vier Feldverweisen, Heidenheim sah als einzige Mannschaft der 2. Liga noch keinmal die rote Karte.

Zieler und Stendera fliegen kurios vom Platz An zwei Platzverweise werden sich nicht nur 96-Fans noch lange erinnern. Torwart Ron-Robert Zieler wollte nach dem Ausgleichstreffer des Karlsruher SC zum 3:3 den Ball wegboxen. Verständlich, denn kurz zuvor hatte Hendrik Weydandt die 3:2-Führung erzielt, doch kurz vor Ablauf der Nachspielzeit machte Daniel Gordon den sicher geglaubten Sieg zunichte. Zieler holte aus, traf aber nicht den Ball, sondern den Torschützen. Rote Karte. Auch Marc Stendera hatte sich in der Hinrunde einmal nicht im Griff. Gegen Darmstadt wurde der Neuzugang in der 84. Minute eingewechselt - und traf promt mit einem Distanzschuss in den Winkel. Leider zählte das Traumtor nicht. Der Pass von Genki Haraguchi auf den Nicht-Torschützen wurde vom Schiedsrichter Martin Thomsen abgefälscht. Stendera meckerte und sah gelb. Wenig später trat er aus Frust die Eckfahne um und sah folgerichtig die gelb-rote Karte – nur acht Minuten nach seiner Einwechslung. Neben Zieler und Stendera mussten in der Hinrunde auch Waldemar Anton, Marcel Franke, Miiko Albornoz und Matthias Ostrzolek vorzeitig duschen gehen. Aus gegebenem Anlass zeigen wir euch die 96-Spieler mit den meisten Platzverweisen.

Diese Spieler haben bei 96 die meisten Platzverweise gesehen (Stand: 23. Dezember 2019) Welcher 96-Spieler hat die meisten Platzverweise? ©

Anton sieht siebenmal Gelb Auch gelbe Karten hagelte es in der ersten Saisonhälfte für Hannover 96. Insgesamt 40 Verwarnungen handelten sich die 96-Spieler in der 2. Liga ein – Waldemar Anton sieben davon. Fünf Teams stehen in dieser Statistik noch über den Roten. Greuther Fürth hat mit 44 gelben Karten die meisten in der Liga gesammelt, der HSV mit nur 19 Verwarnungen die wenigsten. Hier seht ihr die 96-Spieler, die 15 oder mehr gelbe Karten gesammelt haben.

Diese 96-Spieler haben 15 oder mehr gelbe Karten gesammelt (Stand: 23. Dezember 2019): Wayne Thomas: 15 gelbe Karten in 58 Spielen. ©