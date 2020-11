Segeln im Garten statt im Steinhuder Meer: Pia Kuhlmann blickt auf das Corona-Jahr 2020 zurück

Anfang Oktober stand Pia Kuhlmann ganz oben auf dem Siegerpodest. Die 25-jährige Seglerin aus Wunstorf holte sich auf dem Zenkauer See bei Leipzig die deutsche Meisterschaft in der olympischen Bootsklasse One Design Laser Radial. Der Traum von einem Start bei den Olympischen Spielen in Tokio erfüllte sich für das Mitglied des Schaumburg-Lippischen Seglervereins jedoch nicht. Im Interview spricht Kuhlmann, die in Kiel Geografie studiert, über steife Brisen im Garten, ihre segelverrückte Familie und Training am anderen Ende der Welt. Anzeige

Hallo Frau Kuhlmann, Sie sind nicht nur eine erfolgreiche Seglerin, sondern seit Ihrem Berufspraktikum im Ostsee-Info-Center Eckernförde auch Expertin für Meeresenten. Wie viele Eider- und Eisenten treiben sich denn in der Ostsee so rum? Als ich vor zwei Wochen gesegelt bin, habe ich schon wieder Eiderenten gesehen (lacht), die kommen jetzt nach und nach zurück. Als Wassersportler achtet man sonst nicht so sehr auf diese Tiere, durch das Praktikum habe ich jetzt aber einen anderen Blick auf die Vögel.

Auch Sie fühlen sich auf dem Wasser wohl. Nach zwei Vizemeistertiteln haben Sie Anfang Oktober die deutsche Meisterschaft im Laser Radial gewonnen. Ihr bislang größter Erfolg?

Ich bin 2015 im Rahmen der Kieler Woche auch deutsche Juniorenmeisterin geworden, aber der Titel bei den Senioren ist schon etwas ganz Besonderes.

Für Ihr großes Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, hat es nicht ganz gereicht. Bei der EM Mitte Oktober in Danzig, die zugleich das letzte Ausscheidungsevent für die Olympischen Spiele war, lief es bei Ihnen nicht so gut wie erhofft. Was ist schiefgegangen? Ich bin in der Qualifikationsrunde so schlecht gesegelt, dass ich es gerade noch in die erste Gruppe, die sogenannten Goldfleet, geschafft habe. Allerdings musste ich dort weit hinten anfangen und konnte mich nicht mehr allzu sehr verbessern. Nur mit meinen Ergebnissen bei der Finalserie wäre ich sogar auf Platz 13 gekommen. Aber mit dem, was ich vorher in der Qualifikationsserie gesegelt bin, hat es nicht gereicht, um noch ganz nach vorne zu kommen.

Besteht trotzdem noch eine Chance auf Olympia? Für 2021 ist der Olympiazug abgefahren. Ob ich es 2024 noch einmal versuche, kann ich noch nicht sagen. Da man in Deutschland mit dem Segeln nicht wirklich Geld verdienen kann, ist jetzt auch mal mein Studium dran. Das ist in den vergangenen Jahren ein bisschen liegen geblieben, weil ich meinen Olympiatraum verfolgt habe. Ich werde jetzt meine Bachelorarbeit schreiben und dann mal schauen, ob ich für die Spiele 2024 in Paris noch einmal angreife.

Sie kommen aus Wunstorf und haben mit dem Segeln auf dem Steinhuder Meer angefangen. Welche Beziehung haben Sie zu Ihrer Segelheimat? Ich bin immer noch regelmäßig bei meinen Eltern, gerade während der Corona-Zeit. Mein Trainingsmittelpunkt ist in Kiel, aber wenn ich zu Hause bin und es stehen Regatten auf dem Steinhuder Meer an, dann versuche ich auch zu starten. Auch, weil mir an meinem Verein viel liegt.

Sie waren zu Beginn des Jahres zwei Monate in Australien, um sich dort intensiv auf die Laser-Radial-Women-WM vorzubereiten. Kommt Ihnen da das Steinhuder Meer nicht manchmal wie ein kleiner Tümpel vor? Nein, das Steinhuder Meer ist auf seine Weise speziell und hat, wie jedes Revier, irgendeinen Kniff. Zum Beispiel die kurze Welle. Wenn Wind ist, dann bauen sich schnell kurze, steile Wellen auf. Und es dreht natürlich und ist sehr böig.

Platz 37 bei der WM ist ein stolzes Ergebnis, Qualifikationspunkte für Olympia gab es leider nicht. Konnten Sie Ihre Zeit in Australien dennoch genießen? Auf jeden Fall. Natürlich habe ich mich sehr auf mein Training konzentriert, aber irgendwann habe ich beschlossen, mir auch ein bisschen Australien anzuschauen – so oft ist man ja nicht am anderen Ende der Welt. Es ist toll, was ich während der Zeit beim Segeln und auch danach da unten erleben konnte. Ohne Sponsoren und private Gönner wäre das nicht möglich gewesen. Für diese Unterstützung bin ich sehr dankbar.

Und dann kam Corona. Wie haben Sie als Seglerin die Zeit mit der Pandemie erlebt? Ich habe zu Hause bei meinen Eltern versucht, mich weiter so gut es geht vorzubereiten. Damals waren die Olympischen Spiele noch nicht abgesagt, die Anspannung für die Ausscheidungsevents war groß. So wurde der Laser unterm Carport zur Hängebank umfunktioniert und im Garten trainiert.

Im Garten? Es wurden zwei Matratzen auf den Boden gelegt, dann kam der Laser drauf. Das Boot wurde, bis auf das Segel, komplett aufgebaut. Der Segeldruck wurde durch Seile hergestellt, an denen meine Eltern gezogen haben. Und mein Papa hat als Trainer die Kommandos gegeben.

"Die wissen, wie verrückt wir sind."

Da dürften die Nachbar nicht schlecht gestaunt haben. Die wissen, wie verrückt wir sind (lacht).

Ohne Unterstützung durch Ihre Eltern wäre das Leistungssegeln für Sie sicherlich nicht möglich. Vor zwei Jahren hat Familie Kuhlmann das Projekt „Team Coolman“ gestartet. Was verbirgt sich dahinter? Für uns war es immer schwierig, Motorboote zu bekommen, von denen aus mein Papa mich coachen konnte. Ab und an konnten wir Boote vom Seglerverband Niedersachsen leihen, oft mussten wir sie privat mieten, was auf Dauer sehr teuer war. Anfang 2018 haben meine Eltern dann ein blaues Schlauchboot gekauft. Durch dieses Projekt wurde alles viel professioneller, wir waren einfach flexibler.