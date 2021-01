Einigkeit statt Rivalität: Sehnde Devils und Hänigsen Farmers planen Spielgemeinschaft

Es ist schon eine lange Zeit her, dass die Baseballer der Sehnde Devils um Punkte gespielt haben: Am 21. September 2019 gab es in der Verbandsliga Süd beim Saisonausklang einen 23:18-Erfolg über die Wolfsburg Backbirds, danach mussten sich die Teufel eine Auszeit nehmen. „Aus personellen Gründen und auch wegen Corona machte es keinen Sinn, wieder ein Team für den weiteren Spielbetrieb zu melden“, sagt Devils-Sprecher Joshua Weitzel, der als Pitcher bis auf ein Hallenturnier bei den Bremen Dockers im Februar 2020 mit den Teufeln nicht mehr im Einsatz war. Anzeige

Wer die Sehnder in Aktion sehen wollte, konnte sich lediglich ein lustiges Video auf der Website anschauen, auf dem die Devils während einer „Stay at home Challenge“ gegen Toilettenpapierrollen schlugen. Doch jetzt könnten Schläger und Ball bald wieder auf dem Platz zum Einsatz kommen: Den Devils eröffnet sich eine Perspektive, nach langer Zwangspause wieder unter freiem Himmel Baseball zu spielen. Eine Spielgemeinschaft, ausgerechnet mit dem alten Rivalen Hänigsen Farmers, bahnt sich an.

Baseball: Bilder vom Derby zwischen den Sehnde Devils und den Hänigsen Farmers Baseball: Bilder vom Derby zwischen den Sehnde Devils und den Hänigsen Farmers ©

Kooperation für beide Seiten lohnenswert „Joshua Weitzel hat mich angerufen und gefragt, ob eine Spielgemeinschaft der beiden Vereine möglich sei. Meine Antwort war, dass eine Kooperation auch für uns nicht verkehrt wäre. Zwar stehen uns 20 Spieler zur Verfügung, das sind aber für zwei eigene Farmers-Teams einfach zu wenig“, sagt der Sehnder Coach Thomas Müller.

Dass bei aller Rivalität auf dem Platz die bisherigen Kontrahenten künftig als Einheit harmonieren könnten, glauben sowohl Müller als auch Weitzel. „Es gibt langjährige, freundschaftliche Beziehungen der beiden Vereine. Wir sind immer gut klargekommen und haben nach den Spielen immer ein Bier zusammen getrunken“, betont Weitzel. Farmers-Pitcher Steffen Beneke hat sogar eine Devils-Vergangenheit und würde, genau wie sein als Scorer für die Farmers tätiger Bruder Florian, wieder mit seinen ehemaligen Teamkameraden auflaufen.

Spielort noch offen Wo aber würden die Matches bestritten werden? „Das Ristow-Field in Hänigsen, auf dem jetzt eine neue Werbebande installiert wurde, ist sogar für höhere Klassen tauglich. „Wir haben dort schon in der Regionalliga gespielt. Aber auch das Leichtathletikstadion in Sehnde, für das immer wieder Ausnahmegenehmigungen erteilt werden müssen, wäre eine Alternative, wenn zwei Teams der Spielgemeinschaft gemeldet werden“, sagt Müller.

Aktuell sei man jedoch, so Weitzel, noch bei den Planungen für die Spielgemeinschaft. „In die konkreten Details geht es dann Ende Januar. Zuvor muss noch die Ligaversammlung abgewartet werden. Da steht die Einteilung der Staffeln und der Saisonverlauf 2021 auf dem Plan“, sagt Weitzel. Theoretisch könnten die beiden künftigen Teams der Spielgemeinschaft, die insgesamt 34 Akteure (22 Farmers, darunter 60 Prozent von den eigenen Junioren, und zwölf Devils) umfassen würden, in die zwei Landesligastaffeln eingereiht werden.