Sehnenanriss: Bebou-Comeback bei Hannover 96 erst im April

Balltraining wieder ab Montag geplant

Zuletzt absolvierte Bebou nur Läufe, ab Montag ist der nächste Versuch mit Ball geplant. Ein Kontroll-MRT soll noch in dieser Woche mehr Aufschluss geben. Fest steht so oder so: Die Spiele gegen Bayer Leverkusen am Sonntag, FC Augsburg (16.3.) und Schalke (31.3.) verpasst der Top-Scorer der Roten. Frühestens gegen den VfL Wolfsburg (6.4.) könnte er auf den Platz zurückkehren.