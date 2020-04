Sehnsucht nach Fußball: "Eine Sonderregelung für die Bundesliga? Her damit!"

Leipzig. Wenn im deutschen Fußball eine Task Force gebildet wird, geht es um mehr als Abseits, Gelb oder Rot. Nach dem EM-Desaster 2000 kam eine Expertengruppe auf den Trichter, dass als Werbepartner einzig Oil of Olaz für die Haut ab 40 in Frage kommt. Der 39-jährige Lothar Matthäus war der Einäugige unter den Blinden. Nach Rudi Völlers Rücktritt wurde 2004 wieder eine Task Force in Stellung gebracht. Noch heute hält sich das Gerücht, dass erst Uli Stielikes Karo-Sakko Jürgen Klinsmann möglich gemacht hat.

Mit Augenmaß, Ideen, und Kompromissbereitschaft

Dem Kampf gegen sichtbare Überalterung, sichtbare modische Sünden, sichtbare Gewalt und sichtbaren Rassismus folgt der Kampf gegen ein unsichtbares Virus. Die Corona-Task-Force der Deutschen Fußball-Liga hat der Politik, dem Robert-Koch-Institut und den Gesundheitsämtern ein 41-seitiges Angebot unterbreitet. Nein, kein unwiderstehliches Angebot, bei dem ganz Deutschland und sogar Ich-weiß-alles-und-ich weiß-es-besser-Karl Lauterbach applaudiert.

In diesen Tagen und Wochen gibt es nicht den einen unwiderstehlichen, alternativlosen, wohlwollend begleiteten Weg. Das Maßnahmenpaket der DFL ist der Versuch eines Wirtschaftszweiges, der im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Euro Steuern gezahlt hat und ausdrücklich nicht nur Millionäre beschäftigt, eigenen Schaden und den für die Gesellschaft zu minimieren. Die professionellen Fußballspieler und Clubs haben das gleiche Recht wie alle anderen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen beziehungsweise machen zu wollen. Mit Angeboten an die Entscheider in der Politik.

Eine Sonderregelung für die Bundesliga? Licht am Ende des Tunnels, ein Tor von Timo Werner und ein kühles Blondes vorm Fernseher? Her damit! Wenn der Ball in den hygienischen Leitplanken rollt und es keine Fouls an den Verabredungen gibt. Eine Neubewertung für Kosmetikerinnen, die ihre betagte Kundschaft von schmerzenden Füße befreien? Her damit! Wenn es das Infektionsrisiko zulässt. Bratwurst auf einem gastronomischen Freisitz? Guten Appetit! Wenn Abstände gewahrt und Auflagen penibel erfüllt werden. Besondere Situationen bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen. Mit Augenmaß. Ideen. Kompromissbereitschaft. Ja, auch Herzensbildung und Empathie.

Viele Wenn und Aber

Die Deutsche Fußball-Liga hat eine intensive Prüfung des Vorhabens ihres Maßnahmenpakets verdient. Es regelt die An- und Abreise der Delegationen. Es regelt, wer, wann im Stadion sein darf. Wer, wann, wo Wasser lassen darf. Es regelt die Abfolge der Corona-Tests. Es beinhaltet das Szenario von Infektionen. Es versichert, dass kein einziger Abstrich auf Kosten der Allgemeinheit geht.

Diese von DFL-Chef Christian Seifert vorgestellten 41 Seiten könnten zur Blaupause für andere europäische Ligen werden. Wenn die Politik, das RKI und die Gesundheitsämter ja sagen. Wenn der Profifußball es schafft, sich wochenlang in einer - keimfreien - Blase zu tummeln. Wenn die Clubs es schaffen, Fan-Versammlungen im Stadionumfeld zu verhindern. Ja, es sind viele Wenn und Aber im Spiel.