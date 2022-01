"War sehr ballsicher": 96-Trainer Dabrowski lobt Neuzugang Mark Diemers

Hauptsache drei Punkte! Nach dem 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock war die Laune bei Hannover 96 bestens. Linton Maina blüht unter Trainer Christoph Dabrowski richtig auf und Geburtstagkind Cedric Teuchert gibt nach dem Erfolg im Ostseestadion am Sonntag beim Training einen aus.

"Wenig Bälle verloren"

Und noch einer kann sich freuen: Mark Diemers ist am Freitag erstmals in einem Pflichtspiel für die Roten aufgelaufen - und kassierte prompt ein Lob von seinem Coach. "Mark hat gerade auch in den ersten 60 Minuten wenig Bälle verloren, war sehr ballsicher", sagte Dabrowski am Freitag nach dem Duell gegen Rostock. Der 28-jährige Neuzugang agierte souverän im Mittelfeld, brachte 81 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler