"Sehr bitter": Dynamo Dresden muss auf Ehlers und Königsdörffer verzichten

Während die Verletzung bei Angreifer Königsdörffer bereits aus dem Spiel vom vergangenen Wochenende gegen St. Pauli (1:1) stammen soll, erwischte es Verteidiger Ehlers im Training am Dienstag. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Wie lange sowohl der Angreifer als auch Ehler ausfallen, ist bislang unklar. Beide sollen ein individuelles Rehaprogramm absolvieren, hieß es. Dynamo, dass nach neun sieglosen Spielen in Serie auf den Relegationsrang 16 abgerutscht ist, trifft am Sonntag (13.30 Uhr) auf Nürnberg.