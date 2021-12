"Sehr bitter, wenn du so dominant bist": Srimmen zu RB Leipzigs 1:1 in Augsburg

Augsburg. Auch mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco kann RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga auswärts nicht gewinnen. Nach dem gelungenen 4:1-Einstand gegen Borussia Mönchengladbach musste sich der Nachfolger von Jesse Marsch am Mittwochabend trotz eines dominanten Auftritts über ein 1:1 (1:0) beim weiter in der Abstiegszone steckenden FC Augsburg ärgern. Damit verpasste Leipzig erneut den ersten Sieg in der Fremde in dieser Saison. Anzeige

Mittelstürmer André Silva (19. Minute) hatte die Sachsen nach einem feinen Spielzug mit seinem fünften Saisontor in Führung geschossen. Einziges Leipziger Manko in der leeren Augsburger Geisterspiel-Arena war die fahrlässige Torausbeute. Das rächte sich mit dem verwandelten Handelfmeter durch Daniel Caligiuri (86.). Alleine Silva hätte aus der Vielzahl an guten Leipziger Angriffen und Möglichkeiten zwei weitere Tore erzielen können: Einmal schoss der Portugiese Gikiewicz an (10.), einmal köpfte er drüber (24.). Und die Augsburger? Liefen ständig hinterher, der starke Innenverteidiger Reece Oxford klärte mehrmals in höchster Not.

Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg, in der Halbzeitpause): "Der Sieg in Köln war extrem wichtig für uns, hat uns Selbstvertrauen gegeben. Wir haben davor auch gegen Bayern München gewonnen, dann geht auch was gegen Leipzig. Wir hatten aber unsere Schwierigkeiten und kamen am Anfang nicht so in die Zweikämpfe wie gewohnt. Beim 1:0 waren wir nicht ganz auf unseren Positionen, haben nicht genug Druck gemacht. Und dann hat Angelino natürlich eine unglaubliche Qualität."