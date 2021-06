"Sehr frustrierend": Belgien-Star Youri Tielemans hadert mit eigenen EM-Leistungen

Tielemans ist unter Nationaltrainer Roberto Martínez im zentralen Mittelfeld eigentlich gesetzt, muss nach der Rückkehr von Axel Witsel und Kevin De Bruyne aber womöglich um seinen Stammplatz kämpfen. "Ich habe hohe Erwartungen und hohe Ansprüche an mich selbst. Ich werde weiter daran arbeiten, in den kommenden Spielen ein höheres Niveau zu erreichen", sagte Tielemans weiter.

Tielemans: Gruppensieg wäre "eine Botschaft"

Belgien tritt am Montagabend (21 Uhr/Magenta TV) gegen Debütant Finnland an. Das Weiterkommen ist bereits perfekt, schon mit einem Punkt gegen die Finnen wäre auch der erste Rang in der Gruppe B erreicht. "Den Gruppensieg sehe ich als Vorteil. Damit schicken wir eine Botschaft an unsere nächsten Gegner", sagte der frühere Anderlecht- und Monaco-Spieler.