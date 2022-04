„Sehr geiler“ Leipziger Auftritt und Vorfreude auf Glasgow: So reagieren die RB-Fans auf den Erfolg von Bergamo

Nach dem Hinspiel sahen Reaktionen anders aus

Im ersten Freudentaumel fanden die Anhängerinnen und Anhänger am Donnerstagabend vor allem lobende Worte für die solide, ja fast schon abgezockte Defensivleistung der Sachsen in Italien. „ Wir konnten uns früher nie hinten reinstellen und mal so einen Sieg ermauern! Sehr geil! “, meinte Twitter-User „rasenlatscher“ und spielte damit auf die ein oder andere Defensivschwäche in den vergangen Spielen auf europäischer Ebene an. „Justgroovy“ hingegen war vom Coaching an der Seitenlinie angetan. „ Geil wie Tedesco an der Außenlinie ab- und mitgeht .“, war nur eine seiner Einschätzungen zur Partie.

Nach dem Hinspiel vor einer Woche hatte es unter den Leipziger Anhängern noch durchwachsene Reaktionen gegeben. Beim 1:1 in der Messestadt bekam RB erst in der zweiten Hälfte durch ein Eigentor von Zappacosta so richtig Zugriff. Zur Pause twitterten die „RB-Fans.de“: „Ungewohnt langsames und fehlerbehaftetes Spiel“. Die Defensive ließ nach Meinung der Redakteure teilweise jegliche Aggressivität in den Zweikämpfen vermissen.“ Nach Spielende herrschte zwar Unzufriedenheit, man war sich aber auch einig, dass das 1:1 aber dennoch in Ordnung gehe. Transfermarkt-User „Oberpfalz97“ meinte: „Es war sicher nicht unser bester Auftritt in den letzten Wochen, aber man hatte ein wenig das Gefühl, das ist heute nicht richtig unser Tag. Am Ende dann ein leistungsgerechtes 1:1 gegen einen sehr starken Gegner, der auch in Italien seit Jahren auswärtsstark ist.“