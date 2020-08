"Bin sehr glücklich": Mick Schumacher fährt in Spa wieder aufs Podest

Mick Schumacher ist zum fünften Mal in dieser Saison aufs Formel-2-Podest gefahren. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, auf dem sein Vater Michael in dessen Formel-1-Karriere legendäre Rennen abgeliefert hatte, kam Mick Schumacher am Samstag im Hauptrennen der Nachwuchsserie auf den dritten Platz. „Ich habe ein bisschen Zeit beim Reifenwechsel verloren, aber ich bin sehr glücklich mit Platz drei“, sagte er.