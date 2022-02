"Sehr knappes Finale": VfL-Sprinter Almas verpasst Siegertreppchen bei Hallen-DM

Ein knappes Rennen: Sechs Hundertstel fehlten Deniz Almas am Ende, um das Siegertreppchen und damit eine Medaille bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig zu gewinnen. Im Finale am Samstag landete der 24-jährige Top-Sprinter des VfL Wolfsburg mit 6,67 Sekunden über 60 Meter auf Platz fünf. Almas hatte sich eigentlich vorgenommen, in Leipzig Edelstahl zu holen, doch letztlich schrammte er daran knapp vorbei.

Enttäuscht muss er laut VfL-Trainer Johannes Breitenstein aber keineswegs sein. „Platz fünf ist definitiv eine gute Platzierung“, sagt der Coach, der weiß: „Die Konkurrenz wird in Deutschland immer größer, wenn man sieht, dass ein nicht favorisierter Lucas Ansah-Peprah in einer super Zeit auf einmal deutscher Meister wird.“