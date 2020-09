"Sehr schade": NHL-MVP Draisaitl macht sich Sorgen um deutsches Eishockey

Der gerade zum wertvollsten Spieler der NHL gekürte Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl sorgt sich um seine Sportart in Deutschland. „Das deutsche Eishockey braucht dringend Hilfe, das hat es sich verdient“, sagte der 24 Jahre alte Weltklasse-Stürmer der Edmonton Oilers am Dienstag. Zuvor war er von Fach-Journalisten und Spielern der nordamerikanischen Profiliga NHL zum MVP (Most Valuable Player) der weltbesten Liga gekürt worden.

Von seinem aktuellen Aufenthaltsort Mallorca aus verfolgt Draisaitl auch die Probleme der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der nach eigenen Aussagen derzeit 60 Millionen Euro fehlen, um sorgenfrei in die neue Saison starten zu können. Die 20 Prozent der eigentlichen Zuschauer-Kapazitäten, die aktuell in den Hallen zugelassen wären, sind für die meisten Clubs zu wenig, um einen wirtschaftlichen Spielbetrieb durchführen zu können.

„Es ist sehr, sehr schade, dass Eishockey in Deutschland so im Hintergrund steht, es hat halt nicht so die finanziellen Mittel“, sagte Draisaitl, der laut Medienberichten bald bei seinem Heimatclub Kölner Haie mittrainieren könnte, bis die nächste Spielzeit in der NHL im Winter beginnt. „Da habe mir noch gar keine Gedanken drum gemacht“, sagte Draisaitl da.