Viel Arbeit bis Darmstadt: Die To-do-Liste vom neuen 96-Trainer Kenan Kocak

Ein bisschen schade ist es schon. Aber Komfortzonen gibt es bei Hannover 96 nicht einmal mehr im beliebten sogenannten Gammel­eck. Der neue Trainer Kenan Kocak lässt den Spielern keine Ruhe, das deutete sich im Samstagtraining an. Wer sich im Fünf gegen Zwei ausruht in der Mitte (im „faulen Ei“), bekommt einen Anpfiff. Grätschbefehl im Gammeleck! Wer im Torschusstraining nicht trifft, muss in den Liegestütz. Die Verlierermannschaft des Kleinfeldspiels bekam was auf den Po.

Bestrafung statt Beobachtung

Aus zehn Metern Entfernung schossen die Gewinner den Verlieren den Ball mit 100 km/h auf den Hintern. Waldemar Anton, Matthias Ostrzolek und Sebastian Soto trafen, was schmerzhaft wurde für die getroffenen Michael Esser und Jannes Horn. Kocak zog an seinem zweiten Trainingstag an: mit gezielter Bestrafung statt Beobachtung. Er erhöhte die Intensität im Training, weitere Lösungen für den 15. der 2. Liga muss er noch finden. Der SPORTBUZZER stellt seine To-do-Liste zusammen.