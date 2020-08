"Sehr weitsichtig entschieden": Kimmich lobt Bundestrainer Löw nach Nominierungs-Verzicht

Sonderurlaub für Joshua Kimmich und drei weitere Bayern-Stars , Comeback für die lange schmerzlich vermissten Leroy Sané und Niklas Süle. Kurz vor dem Champions-League-Finale des FC Bayern München gegen Paris St. Germain und wenige Tage vor seiner offiziellen Kadernominierung am Dienstag hat Joachim Löw schon wichtige Puzzle-Teile seiner Personalplanungen bekanntgegeben. Der Bundestrainer verzichtet für die ersten Länderspiele nach der Corona-Zwangspause am 3. September gegen Spanien und drei Tage später gegen die Schweiz neben Kimmich unter anderem auch auf Kapitän Manuel Neuer und dessen Vereinskollegen Leon Goretzka und Serge Gnabry. Auf der Pressekonferenz vor dem Königsklassen-Finale hat Kimmich dafür nun Verständnis gezeigt: "Der Bundestrainer hat sehr weitsichtig entschieden" , lobte der 48-malige Nationalspieler.

So wäre Kimmich zwar "gerne zur Nationalmannschaft" gefahren, wenn er selbst entscheiden könnte, allerdings respektiere er die Entscheidung des Bundestrainers. "Ich habe diese Entscheidung aus meiner Verantwortung den Spielern gegenüber getroffen", erklärte Löw. "Mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer ist mir grundsätzlich wichtig, dass die Spieler ausgeruht, frisch und gut regeneriert - körperlich wie mental - mit ihren Vereinen in die neue Saison starten. Diese Spieler sollen jetzt mal ein paar Tage abschalten und zur Ruhe kommen." So werde Löw bei der Nominierung für die beiden Nations-League-Spiele auch auf die beiden Leipziger Königsklassen-Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg verzichten. Dagegen werden die zuvor lange verletzten Niklas Süle und Leroy Sané dem DFB-Kader angehören.