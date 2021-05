"Sei du selbst. Sei mutig": RB Leipzig greift im Pokalfinale mit neuen Trikots an

Leipzig. Neuer Look für die neue Saison, vor allem aber auch für das DFB-Pokal -Finale gegen Borussia Dortmund (Donnerstag, 20.45 Uhr, ARD): RB Leipzig hat das Heim-Trikot für die kommende Saison vorgestellt. Passend zum Endspiel und der aktuellen Kampagne des Clubs ist das Credo „You can do anything“ als Nackenflock aufgestickt. "Du kannst alles schaffen", bedeutet der Slogan, der die Nagelsmann-Elf im Endspiel tragen soll. Dann wird das Jersey erstmals zum Einsatz kommen.

Stoff aus recycelten Plastikflaschen

Durch ein innen liegendes Element, auf dem die Leipziger Skyline zu sehen ist, zeigt der Bundesligist wie bereits zuvor die Verbundenheit zur Stadt. Die Farben bleiben wie üblich, das Team ist weiterhin in weiß-rot unterwegs. Allerdings nicht mehr ganz so dezent wie in den Vorjahren. Denn den weißen Untergrund zieren rote Farbmuster, die an unfertige Pinselstriche erinnern und die Spieler beim Laufen optisch noch schneller aussehen lassen. „Abgerundet wird der moderne Look durch ein dynamisches Blitzdesign, das sich über die Seiten des Trikots erstreckt und in die dazugehörigen Shorts übergeht“, so RB Leipzig. Auf der Brust ist wie gehabt das Logo von Sponsor Red Bull zu sehen ebenso natürlich das Club-Logo.