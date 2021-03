Präsident Seidensticker mit Covid-19 infiziert: Waspo in Quarantäne

Auch Bernd Seidensticker hat mit allen Wasserballspielern von Waspo 98 abgeklatscht. Warum auch nicht, zuletzt hat der deutsche Meister in der Champions League in Budapest mit zwei Siegen überzeugt. Waspo-Präsident Seidensticker war dabei in der Corona-Blase – und hat sich mit Covid-19 infiziert. Nun ist die gesamte Bundesliga-Mannschaft in Quarantäne, der Supercup am Samstag gegen Spandau 04 fällt aus. Zudem ist der für den 20. März geplante Punktspielstart gefährdet. „Eines Tages würde es uns treffen, das war ja klar“, sagte Trainer und Waspo-Vize Karsten Seehafer. Anzeige Seidensticker: "Das kann keine normale Grippe sein" Nach der Rückkehr aus Ungarn ging es Seidensticker „zwei Tage lang richtig schlecht“, der 60-Jährige ließ sich testen und war vom Ergebnis nicht überrascht: „Mir war klar, dass das keine normale Grippe sein kann, das war heftig.“ Inzwischen fühlt er sich deutlich besser, ein Husten ist jedoch geblieben. Einen weiteren Fall hat Waspo allerdings bisher nicht. „Wir sind in Budapest ständig getestet worden und waren im Hotel streng isoliert“, sagt Seidensticker. „Ich nehme an, dass es im Flugzeug oder am Flughafen passiert ist.“

Waspos Verantwortliche gehen davon aus, dass der Supercup verschoben wird. Er sollte im Stadionbad ausgetragen werden und die nationale Saison einläuten, die im November verlegt worden war. Termine dürfte es im April oder Mai genügend geben, da die Bundesliga in Turnierform beginnt (Waspo ist in Gruppe A mit den White Sharks, Amateur Duisburg und dem SSV Esslingen). Zudem hat das Nationalteam die Olympischen Spiele verpasst, Lehrgänge oder Trainingslager stehen also nicht an.