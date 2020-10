Wer kann Seifert? Eberl, Watzke, Leki & Co. – ein Blick auf mögliche Nachfolger des DFL-Chefs

Das Profil für seinen Nachfolger lieferte Christian Seifert mit. Er habe „die Entwicklung einer der größten Sportligen der Welt, einer bedeutenden gesellschaftlichen Institution sowie den Aufbau eines der innovativsten Medienunternehmen Deutschlands aktiv gestalten“ können, schrieb der 51-Jährige in der Mitteilung, in der er erklärte, dass er seinen bis Juni 2022 laufenden Vertrag als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht verlängern werde.

Was auch auf einen wie Oliver Leki zutrifft. Der studierte Betriebswirt und Finanzvorstand des SC Freiburg war früher Unternehmensberater und in verschiedenen Funktionen für den 1. FC Köln tätig. Genau wie Jan-Christian Dreesen, Diplomkaufmann, Ex-Banker und inzwischen stellvertretender Vorsitzender der FC Bayern München AG, sitzt er schon im DFL-Präsidium. Durchaus naheliegend, dass die Suche genau dort, nämlich in den eigenen Reihen, beginnt.

Eberl und Bobic schätzen Seifert - das beruht auf Gegenseitigkeit

Aus dem Sport: Es ist sicher kein Zufall, dass Gladbachs Sportdirektor Max Eberl und Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic in der „Taskforce Zukunft Profifußball“ sitzen, die vor allem nach Seiferts Gusto erstellt wurde. Beide haben ihre Klubs in den vergangenen Jahren ähnlich erfolgreich geführt, wie der Boss die DFL. Sie schätzen Seifert und werden von ihm geschätzt.

Allerdings haben sie in ihren Vereinen auch jeweils einen starken Finanzexperten an der Seite – genau wie Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke, der vor allem in die Politik exzellente Kontakte pflegt und dessen Kontrakt beim BVB am 31. Dezember 2022 endet. Eberls Vertrag läuft noch bis Juni 2022, der von Bobic ein Jahr länger. Grundsätzlich denkbar, dass sich die beiden ehrgeizigen Ex-Profis mit einer Anfrage für den höchsten Posten der Liga zumindest auseinandersetzen würden.