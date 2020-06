Seit 40 Jahren Trainer: Hans Langhans lebt den TuS Garbsen

„Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das!“ Während andere Trainer zur Taktiktafel greifen, stimmt Hans Langhans vom TuS Garbsen seine G-Junioren bevorzugt mit Bob, dem Baumeister, auf die Spiele ein. Dieses optimistische und zupackende „Wir schaffen das“ aus der Kinderserie entspricht der Mentalität des ­78-Jährigen. Seine Devise lautet: „Nicht reden. Machen.“ Und seit vier Jahrzehnten macht der Garbsener eine ganze Menge für seinen Klub vom Kochs­landweg. „Wenn ich durch den Ort gehe, treffe ich immer jemanden, den ich kenne. Und begegne Kindern, die mir zuwinken, mich grüßen oder sogar abklatschen“, erzählt Langhans schmunzelnd und ein bisschen stolz. Der Verein ist in gewisser Weise sein Lebenswerk, er hat den TuS Garbsen geformt. Von Berufs wegen nach Hannover Was für ein Glück für den TuS, dass Hans Langhans einst der Bitte seiner Frau Marianne nachgekommen ist. Das Ehepaar aus Holstein wäre sonst womöglich 1967 in Bayern gelandet. „Ich bin Ingenieur für Fahrzeugtechnik und hatte damals die Wahl zwischen MAN in München oder Continental in Hannover. Meine Frau hat mich bekniet: Bloß nicht so weit weg von der Heimat.“ Somit wurde es Hannover. In den Anfangsjahren wohnte die Familie in Völksen; Sohn Axel spielte als Steppke beim dortigen SC Fußball. „Schon da habe ich mich sehr eingebracht“, schildert der Senior. Mit dem Umzug ins eigene Haus nach Garbsen erfolgte der Wechsel zum TuS. Mittlerweile jagte auch der Zweitgeborene Carsten dem Leder nach – Vater Hans übernahm dessen F-Junioren-Team als Trainer, das ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her.

Die Freude an seiner Tätigkeit ist dem Garbsener Juniorentrainer deutlich anzusehen. © Nicola Wehrbein

Über mehrere Jugenden hinweg coachte und betreute Langhans, der in seiner Heimat beim TSV Gudow in der Bezirksliga am Ball gewesen war, die Nachwuchstruppe um Sohn Carsten – und holte mit den Jungs etliche Titel. Er erinnert sich noch an Duelle mit Germania Grasdorf, in deren Reihen die späteren Profis Christof Babatz und Dennis Weiland zauberten. „Dennis hat Billard mit der Bande gespielt. Aber darauf hatte ich mein Team eingestellt. Gegen uns hat das nicht geklappt“, sagt Langhans. Oder das Bezirkspokalendspiel der B-Jugend: „Bei Hannover 96 war André Breitenreiter mit dabei. Gewonnen haben wir.“ Zu dieser Zeit ging das Engagement von Langhans für seinen Verein bereits weit über die Trainer- und Betreuertätigkeit hinaus. „Mach du das doch, hieß es immer. Und zack war ich Jugendleiter“, erzählt der Garbsener lächelnd. Das gleiche Spiel zwei Jahre später, als ein Klubvorsitzender gesucht wurde. Und schon war er auch noch Präsident – von 1984 bis 1998. Und Betreuer der Ü40. Und, und, und.

Wenn Schwäche zur Stärke wird „Vielleicht ist es eine Schwäche von mir. Wenn sich nicht gleich jemand findet, mache ich es halt“, sagt Langhans. „Hans ist TuS Garbsen. Der wichtigste Mann im Verein“, betont Martin Kummer, Trainer des Männer-Bezirksligateams. Dem ­78-Jährigen schlägt beim TuS spürbar Sympathie entgegen – und große Wertschätzung. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht auf dem Sportgelände anzutreffen ist. Seit 2009 coacht Langhans – zurück zu den Wurzeln – immer die Jüngsten. Der Kreis schließt sich. „Meine Enkeltochter Anna Lena hat damals die G-Junioren trainiert, irgendwann waren es 25 Kinder, da bin ich wieder eingestiegen.“ Wenn die Übungsleiter der E- oder F-Junioren mal beruflich verhindert sind, springt er selbstverständlich auch ein und kümmert sich. Wie es eben so seine Art ist. „Beim Warmmachen nehm ich immer die innere Runde“, sagt Langhans augenzwinkernd. Dass er mit zwei neuen Hüftgelenken nicht mehr vorneweg laufen und jede Übung vormachen kann, nimmt ihm kein Kind krumm. „Die Kleinen mögen ihren Trainer, manche nennen ihn liebevoll Opa Hans. Und kommt es nicht bei den Bambini ohnehin viel mehr darauf an, ihnen die Freude und den Spaß am Fußball zu bewahren? Sie einfach spielen zu lassen? Sie einzeln und im Team zu stärken? Da kann Bob, der Baumeister, wahrscheinlich mehr bewegen als die Taktiktafel.

Die Zeitung war auch schon so manches Mal bei Hans Langhans. Hier ein Foto von März 1981. © Nicola Wehrbein