Seit einem Jahr in Hannover: Die 96-Zeit von Kenan Kocak in Bildern

Es ist der 14. November 2019: Hannover 96 hat einen Nachfolger für den gescheiterten Trainer Mirko Slomka gefunden. Kenan Kocak heißt der neue Mann an der Seitenlinie. Er kommt aus Sandhausen an den Maschsee. Kann er die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur lenken?

Seit nun genau einem Jahr ist Kenan Kocak Trainer bei Hannover 96. Seinen ersten Arbeitstag hatte er am 15. November, direkt nach seiner Vorstellung auf der Pressekonferenz. Er wusste damals, was auf ihn zukommen würde. In Hannover hat man als Trainer nicht den einfachsten Job, sagte er sinngemäß nach seinem Amtsantritt. Der SPORTBUZZER hat die besten Bilder aus der Zeit von Kenan Kocak bei Hannover 96 zusammengestellt.