Hannover schließt den Kreis. Damit ist nicht unbedingt gesagt, dass 96 das 3:1 von 9. Februar des Jahres in Fürth ausgerechnet am Sonntag wiederholt. Aber es wirkte doch wie ein Schwur, als sich die Spielerfamilie am Donnerstag im Training an den Händen fasste und zwei Kreise formte, die kein Gegner durchbrechen durfte. Ein Spiel zwar nur, aber Trainer Kenan Kocak zeigte ein Händchen für die Situation. Er kettet das Mannschaftsrad zusammen, damit 96 auswärts nicht schon wieder geknackt wird.

Verdammt lang her, der letzte Auswärtssieg in der Liga, Fünf Niederlagen in Folge kassierte 96 in der 2. Liga, zwei in der aktuellen Saison. Die 96-Familie hielt bisher nur zu Hause zusammen. Und die Frage wird sein, ob sie am Sonntag ab 13.30 Uhr komplett zusammenfindet.