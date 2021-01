Bestätigt: Sejad Salihovic vor Hoffenheim-Comeback – Aufstiegsheld für Reserve reaktiviert

Sejad Salihovic steht kurz vor einem Comeback bei der TSG Hoffenheim : Was für die Fans der Sinsheimer wie ein Traum klingt, könnte bald Realität werden - allerdings wird der Bosnier "nur" für die zweite Mannschaft reaktiviert. Das bestätigte der Klub am Donnerstag auf seiner Homepage. Der Kapitän der U23, Andreas Ludwig, hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen - damit bricht eine wichtige Stütze im Kader von "Hoffe Zwo" weg.

"Sejad Salihovic soll und kann diese Lücke schließen", betonte U23-Sportchef Marcus Mann. Allerdings solle jetzt "niemand Wunderdinge von ihm erwarten. Wir müssen ihn behutsam wieder an den Leistungsfußball heranführen, aber mit seiner Erfahrung kann er ein wichtiger Anker für die Jungs sein", so Mann. Im vergangenen Sommer hatte Salihovic die Fußballschuhe (vorübergehend) an den Nagel gehangen und eine zweite Karriere als Co-Trainer in der Sinsheimer Jugend begonnen.