Selbst ein Bein gestellt: HC Elbflorenz verliert beim VfL Lübeck-Schwartau

Lübeck/Dresden. Nach dem Remis in Ludwigshafen haben die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz beim VfL Lübeck-Schwartau eine bittere Pleite kassiert. Die Dresdner unterlagen den Nordlichtern am Mittwochabend vor rund 1300 Zuschauern mit 27:29 (15:14). Mit der fünften Niederlage im zehnten Spiel rutscht der HCE auf den 16. Tabellenplatz. Bereits am Sonntag geht es zum Abschluss der englischen Woche daheim gegen den HSC Coburg weiter. Dann wollen die Gastgeber möglichst die Punkte daheim behalten.

