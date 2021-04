Selbst verwaltetes Fanhaus oder Fantreff? Anhänger kritisieren Pläne von RB Leipzig

Leipzig. An der Jahnallee, neben der Festwiese, baut RB Leipzig ein Fanhaus. Ein Gebäude, das vorrangig der Kommunikation zwischen Verein und Anhängern dienen und ein Ort der Zusammenkunft zwischen Fans und Fanbeauftragten oder der Fans unter sich sein soll. So entstehen am Standort des alten Kassenhäuschens Räumlichkeiten, in denen die Fanbeauftragten des Bundesligisten künftig täglich verfügbar sein werden. Zudem sollen hier regelmäßig Veranstaltungen (z.B. OFC- oder AG-Treffen, Lesungen, Veranstaltungen des Fanprojekts, gemeinsames Verfolgen von Auswärtsspielen) stattfinden, heißt es vom Verein. Anzeige

Jugendliche Fans abholen

Nun meldet ausgerechnet der Fanverband Leipzig (FVL) Kritik an. „Es kann eigentlich vom Konzept her kein richtiges Fanhaus werden, weil die Fläche nicht ausreicht“, sagt Holger Miersch, Vorsitzender des Beirats beim FVL. In seinem Konzept zum Thema spricht der Verband beim Projekt von „einem Haus für Fans“. Und das sollte am besten einige Voraussetzungen erfüllen. Ganz wichtig dabei: Das Haus soll „jederzeit für Fans verfügbar“ sein, was eine Schlüsselgewalt voraussetzen würde.

Vor allem für die Jugendarbeit wünscht sich der Fanverband einen entsprechenden Ort. „Die fehlt nämlich ein bisschen. Wir haben hier Bullis Bande, den RB Leipzig Kids-Club, für Kinder bis 14 Jahren. Dann ist Luft und irgendwann werden die Anhänger ab 18 Jahren abgeholt. Aber das Dazwischen fehlt und mit diesen Jugendlichen muss der Kontakt hergestellt werden. Dafür braucht man Räume, die man nutzen kann, ohne dass Bedingungen daran geknüpft sind“, sagt Miersch.

FVL wünscht sich Selbstverwaltung

Der Fanverband hat die Befürchtung, dass zur Nutzung der Räume an der Jahnallee eine Anmeldung mit entsprechender Vorlaufzeit nötig sein wird. „Wir haben keine Schlüsselgewalt und damit ist das Gebäude schon per Definition kein Fanhaus. Als Fanszene brauchen wir aber Räumlichkeiten, die uns auch kurzfristig, ohne Anmeldung, zur Verfügung stehen“, erklärt Sebastian Horn vom Vorstand des FVL. So könne man nicht wirklich spontan agieren.

Als Definition soll der Begriff nicht dienen, so Ulrich Wolter, Direktor Operations bei RB. „Das Fanhaus neben der Festwiese war nie so konzipiert, dass es vom Fanverband verwaltet wird. Es soll vorrangig ein Treffpunkt für Fans und die Fanbeauftragten von RB Leipzig sein. Deshalb kann man es auch gerne ‚RB-Leipzig-Fantreff‛ nennen.“

Beispiele aus anderen Clubs

Der FVL wünscht sich dagegen ein selbst verwaltetes Objekt. „Eintracht Frankfurt hat beispielsweise sein Fanhaus in einem ehemaligen Bahnhof. Ihnen steht dort eine Fläche von etwa 2.000 Quadratmetern zur Verfügung. Die Fans haben das Gebäude günstig von der Stadt bekommen und mit ganz viel Eigenleistung aufgewertet“, erklärt Miersch die Lage. „Der VfL Wolfsburg hat ein Gebäude über mehrere Etagen. Dort sitzen die Fanbeauftragten tatsächlich in diesem Gebäude.“