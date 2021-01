Semper geht – Bornas Handballer wählen Vorstand online

Borna. Corona hat nicht nur den Spielbetrieb und das Vereinsleben des Bornaer Handballvereins 09 zum Erliegen gebracht. Das ist ja aktuell bei allen Sportgemeinschaften auf Hobby-Ebene so. Die Virus-Pandemie hat auch für Verzögerungen bei der Wahlversammlung gesorgt, die eigentlich im März 2020 stattfinden sollte. Auf ganz andere Art, als ursprünglich geplant, findet sie nun am Freitag statt. Dabei steht dem BHV eine große Umwälzung bevor.

Abstimmung bis 20 Uhr

Dieses sollte im März und dann auch beim neuen Termin im Dezember, wie gewohnt, in einer Jahreshauptversammlung fallen. Doch ließ und lässt der Corona-Lockdown keine Zusammenkünfte zu. „Da sind wir innovativ geworden, was ohne den Zwang vom Virus wohl nicht passiert wäre“, so Semper. Die Versammlung wird als Videokonferenz über das Programm Google Meet durchgeführt. „Da sollen kostenlos 60 Minuten für 100 Teilnehmer möglich sein. Wir hatten mehrere Tests und da schon anderthalb Stunden geschafft.“ Die Unterlagen, wie den Rechenschaftsbericht, haben die Mitglieder im Vorfeld erhalten.