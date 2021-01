Sensation im spanischen Pokal: Atlético Madrid blamiert sich bei Drittligist UE Cornella

Atlético Madrid hat sich im spanischen Pokalwettbewerb Copa del Rey mächtig blamiert. Der Spitzenreiter der La Liga schied am Mittwoch bereits in der zweiten Runde aus. Beim Drittligisten UE Cornella bei Barcelona unterlag die Mannschaft von Trainer Diego Simeone mit 0:1 (0:1). Den Treffer für den krassen Außenseiter erzielte Adrián Jiménez Gómez in der sechsten Minute. Ab der 65. Minute spielten die Gäste, die in der Meisterschaft in 15 Spielen bisher nur eine Niederlage kassierten, nach der zweiten Gelben Karte gegen Ricard Sánchez in Unterzahl. Anzeige

Atletico-Trainer Diego Simeone hatte gegen den klaren Underdog auf viele seiner Stammspieler verzichtet und eine B-Elf ins Rennen geschickt. Mit Saul Niguez, Angel Correa und Joao Felix waren aber gerade in der Offensive einige namhafte Akteure von Beginn an dabei. Dennoch verbuchten die Gastgeber den besseren Start. Bereits nach sechs Minuten setzte es den ersten Rückschlag für den Favoriten: Jimenez nutzte die Unordnung in der Hintermannschaft der Madrilenen zur überraschenden Führung, nur fünf Minuten später musste Atlético-Verteidiger Jose Maria Gimenez verletzt vom Platz. Für ihn kam Stefan Savic.