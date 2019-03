Sensation in grün-weiß: SC DHfK Leipzig schlägt die Füchse Berlin

Leipzig. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Der SC DHfK Leipzig hat am Donnerstagabend gezeigt, was in grün-weiß möglich ist. 32:27 (16:15) setzten sie sich gegen die favorisierten Füchse aus Berlin durch. Vor 4630 Zuschauern in der ausverkauften Arena Leipzig legten die Hausherren ihr ganzes Herz in jede einzelne Aktion. Sie hatten ein Märzbeben versprochen. Und jetzt, so kurz vor Ende dieses Monats ließen sie es nicht nur beben, sondern krachen. 60 Minuten lang waren die Jungs von Coach André Haber immer präsent, hatten stets eine Antwort.

Es gab verschiedene Situationen, in denen die erste Hälfte hätte zu Gunsten der Gäste kippen können. Da war zum Beispiel die 17. Minute. DHfK-Kapitän Alen Milosevic hatte gerade getroffen, alles schrie, zunächst vor Begeisterung, dann vor Wut. Denn die Unparteiischen Marcus Hurst und Mirko Krag entschieden auf Zeitstrafe, wegen Behinderung beim Anwurf, die zweite für „Milo“. Den Ball, den ihm Berins Keeper Silvio Heinevetter in der Rücken geworfen hatte, konnte er allerdings nie sehen. Eine fragwürdige Strafe. Die Folge: Der bis dato offensiv (drei Treffer) wie defensiv bärenstarke Schweizer bleib erst einmal draußen. Seine Aufgaben übernahmen Maciej Gebala und Aivis Jurdzs. Und die machten das richtig gut.

Eine andere Situation war die in der 26. Minute, beim Stand von 13:13. Gerade hatte Marc Esche eine Strafe kassiert, nun war Philipp Weber dran. 84 Sekunden in doppelter Unterzahl standen an. Die Gefahr, dass der Favorit aus der Hauptstadt vor der Pause einen kleinen Vorsprung herauswirft, sie war eine reale. Doch die Hausherren agierten clever, nahmen geschickt Zeit von der Uhr, brachten Franz Semper in Position. Der traf. Klar, ein Gegentor kassierten die verbliebenen grün-weißen Jungs. Die Gefahr eines Rückstands war aber gebannt. In die Kabinen ging es sogar mit einem 16:15.

Von dort kamen die Gastgeber mit Feuereifer zurück auf die Platte. Nicht nur den frenetischen Fans war klar: Der in der Mini-Krise befindliche Favorit war heute zu packen. In der 38. Minute waren mit Jakov Gojun und Mijajlo Marsenic zwei zentrale Akteure der Füchse mit zwei Zeitstrafen belastet. Coach Velimir Petkovic, der sich wie sein Keeper Heinevetter in endlosen Schimpf-, Mecker- und Reklamier-Tiraden erging, kassierte die gelbe Karte. Und die Arena quoll über von all dem, was sie für den SC DHfK so wertvoll macht. Mitten hinein in diese unverwechselbare und beinahe hörschädigende Mischung aus Brüllen, Jubeln, Pfeifen und Trampeln warf Franz Semper das 23:20 - die erste Drei-Tore-Führung für Leipzig. WAS FÜR EIN SPEKTAKEL!

Den Hausherren spielte allmählich auch die Undiszipliniertheit ihrer Gäste in die Karten. Marsenic kassierte in der 47. Minute die dritte Strafe und damit die rote Karte. Er mischte sich unters Publikum. Fabian Wiede, gerade erst von einer hartnäckigen Verletzung genesen und mit dem einen oder anderen unangenehmen Wurf in Erscheinung getreten, passte das nicht. Er beschwerte sich lautstark - ebenfalls zwei Minuten, auch für ihn die zweiten des Abends. Der SC DHfK blieb dagegen weiter fokussiert. Angriff für Angriff, Tor um Tor arbeitete sich die Haber-Sieben dem Schlusspfiff entgegen. Drei Minuten vor Schluss stand ein 29:26 zu Buche. Sollte es heute endlich reichen? JAAAAAA!!! Es sollte! Und das zu 100 Prozent verdient.

Leipzig: Villadsen; Putera; Semper (8); Wiesmach (8/4); Jurdzs; Krzikalla; Binder; Janke (3); Pieczkowski; Roscheck; Weber (5/1); Gebala (1); Milosevic (3); Esche (4); Löser. Berlin: Heinevetter; Semisch; Wiede (4); Elisson (5); Holm (3); Struck; Gojun; Lindberg (5/1); Zachrisson (1); Simak (3); González; Reißky; Marsenic (2); Drux (4). Siebenmeter: Leipzig 5/6; Berlin 1/3. Strafen: Leipzig 6 + rote Karte für Milosevic; Berlin 9 + rote Karte für Marsenic.

