"Sensationell", "ein Hammer", "perfekt getroffen": Traumtor von Augsburg-Profi Dorsch sorgt für Begeisterung

Zum ersten Mal in der laufenden Bundesliga -Saison ging der FC Augsburg am Freitagabend auswärts als Sieger vom Platz ( 2:0 ) – und das ausgerechnet beim zuvor im eigenen Stadion noch ungeschlagenen 1. FC Köln . Ein Garant für den ersten Augsburg-Dreier in der Ferne war Mittelfeldspieler Niklas Dorsch. Das 1:0 durch Teamkollege André Hahn (72.) leitete er mit einem "Traumpass", wie es sein Trainer Markus Weinzierl im Anschluss am DAZN-Mikrofon beschrieb, ein. Für das 2:0 sorgte der 23-Jährige dann selbst – und wie.

Sein Coach Weinzierl schwärmte nicht zuletzt wegen des sehenswerten Treffers von seinem Schützling. "Wir haben schon die ganze Saison gesehen, dass er unglaubliche Qualität hat", sagte Weinzierl über den U21-Europameister, für den Augsburg im Sommer rund sieben Millionen Euro an KAA Gent bezahlte: "Er ist sehr jung, kam aus Belgien, war dann erst mal krank. Das Einzige, was ihm gefehlt hat, war die Physis. An der haben wir hart gearbeitet. Nun kann er 90 Minuten gehen, und man sieht, wie wertvoll er für uns ist." Der Treffer war für Weinzierl dann "die Krönung. Aber den Schuss kenne ich schon aus dem Training." Dort schieße er oft so, merkte Mitspieler Hahn an, "ich bin froh, dass er nun mal im Spiel so einen ausgepackt hat."