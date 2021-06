Sensationelles Gold: Der Leipziger Timo Sorgius gewinnt bei den „Finals“ über 200 m Rücken

Berlin/Duisburg. In den olympischen Sportarten geht es für die Leipziger Asse in dieser Woche Schlag auf Schlag. Grund sind (nicht nur) die zum zweiten Mal nach 2019 ausgetragenen deutschen Multi-Meisterschaften unter der Marke „Die Finals“. Nach dem Auftakt vor zwei Jahren in Berlin finden die Titelkämpfe diesmal parallel in der Hauptstadt und im Ruhrpott statt. Die erste Leipziger Medaille gab es an der Spree im Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett. Die Bronzeplakette hatte für Friederike Freyer gleich aus mehreren Gründen einen besonderen Wert.

