Trotz Sensations-K.o. in der WM-Qualifikation: Roberto Mancini will Italien-Trainer bleiben

Trotz des blamablen Ausscheidens in der WM-Qualifikation will Roberto Mancini Trainer der italienischen Nationalmannschaft bleiben. Er sei noch jung und wolle nach der Europameisterschaft auch die Weltmeisterschaft gewinnen, sagte der 57-Jährige am Montag. Für dieses zweite Ziel brauche er noch Zeit - in Katar muss Italien zuschauen, weil die Azzurri in der vorigen Woche ihre Playoff-Quali-Partie gegen Nordmazedonien verloren hatten. Nur acht Monate zuvor waren sie in London Europameister geworden.

