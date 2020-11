Sensations-Start von Vettel: Ferrari-Pilot gewinnt in Istanbul acht Plätze in einer Runde

Der viermalige Weltmeister, der mit der Scuderia bisher eine erschreckend schwache Saison fährt, war vom elften Platz ins Rennen gegangen, arbeitete sich innerhalb einer Runde jedoch sensationell auf den dritten Platz (!) vor. Eine besondere Genugtuung: Der Deutsche zog unter anderem an Weltmeister Lewis Hamilton und Red-Bull-Star Max Verstappen vorbei. Der Niederländer war von Platz zwei gestartet, hatte wie sein Teamkollege Alexander Albon aber massive Schwierigkeiten am Start.

Auch Hamilton, der in Istanbul seinen siebten WM-Titel feiern und mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichziehen kann, tat sich angesichts der extrem nassen Strecke sehr schwer. Sein Mercedes-Kollege und ärgster WM-Rivale Valtteri Bottas hatte sich genau wie Esteban Ocon im Renault gleich in der ersten Kurve gedreht und war weit zurückgefallen. Überraschungs-Polesitter Lance Stroll und sein Teamkollege Sergio Perez konnten sich mit ihren Racing Point vom Start weg absetzen. Vettel ging in der neunten Runde erstmals in die Box und kam als Siebter wieder auf die Strecke.