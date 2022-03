Sepp-Herberger-Awards: Philipp Lahm würdigt Franz Beckenbauer mit bewegender Laudatio 

Mit bewegenden Worten hat Philipp Lahm am Montagabend die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin abgeschlossen. "Er ist eine der prägendsten Charaktere des deutschen Fußballs", sagte der Weltmeister-Kapitän von 2014 in seiner Laudatio für den Sonderpreis, der an die Franz-Beckenbauer-Stiftung ging, in der Hauptstadtrepräsentanz der Telekom. Anzeige

Beckenbauer habe in der aktiven Karriere "seiner Zeit etwas vorausgehabt", außerdem als Chef des Organisationskomitees das Sommermärchen in Deutschland 2006 entscheidend geprägt. Dabei sei "ein ganzes Land aufgewacht", das sonst so kritisch mit sich umgehe. Lahm merkte auch an, dass bei der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 "einiges aus dem Gleichgewicht geraten" sei.

In einer Videobotschaft grüßte Beckenbauer, dessen Sohn Joel den Preis entgegennahm, mit den Worten zurück: "Ich freue mich, dass ihr die Stiftung, die ich vor 14 Jahren gegründet habe, auszeichnet. Sepp Herberger ist, der Mensch, der den Fußball in Deutschland nach dem Krieg wieder ins Leben gerufen hat."

Sepp-Herberger-Awards: 15 Preisträger in 5 Kategorien

Zu Ehren des Weltmeister-Trainers von 1954, der am Montag seinen 125. Geburtstag gefeiert hätte, wurden 15 Preisträgerinnen und Preisträger in fünf Kategorien von der DFB-Stiftung Sepp Herberger ausgezeichnet. Die Sepp-Herberger-Awards sind mit insgesamt 125 000 EUR dotiert und werden in den Kategorien "Handicap-Fußball", "Resozialisierung", "Schule und Verein", "Fußball Digital" sowie "Sozialwerk" vergeben, in letzterer zusammen mit der Horst-Eckel-Stiftung der "HorstEckel-Preis" für Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer.

Bernd Neuendorf, der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), lobte die Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Breitensport auf der Bühne. "Das sind leuchtende Beispiele für ehrenamtliches Engagement – vor allem an der Basis." Es gehe um Integration, Inklusion und "viele andere Themen im sozialen Bereich. Das ist lobenswert", sagte Neuendorf.