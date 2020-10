Sepp Maier zweifelt an Einsatz-Chancen für Nübel: "Ich glaube, dass Neuer jedes Spiel machen will"

In der ersten Runde des DFB-Pokals durfte Alexander Nübel erstmals ein Pflichtspiel für den FC Bayern bestreiten. Beim souveränen 3:0 gegen den Fünftligisten 1. FC Düren feierte der im Sommer vom FC Schalke 04 gekommene Torwart sein Debüt für die Münchner. Dieses verdankte der 24-Jährige der erst kurz zuvor zu Ende gegangenen Länderspielpause, in der Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer zwei Spiele für die DFB-Elf absolviert hatte. Wie wird es in dieser Saison nun mit Einsätzen für Nübel weitergehen?