Klub-Legende Sepp Maier kritisiert FC Bayern für Gerland-Abgang: "Ist ein Hammer"

Die Ära von Hermann Gerland beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist bald vorbei. Der 66-Jährige löst seinen bis 2022 laufenden Kontrakt auf. Und das sorgt bei Klub-Legende Sepp Maier für viel Unverständnis. "Was man mit Hermann Gerland gemacht hat, ist ein Hammer. Er hat für den FC Bayern alles getan, was nur möglich war und was in seiner Kraft stand", sagte Sepp Maier im Gespräch mit Sport1.

Gerland gilt als Entdecker von Fußball-Stars wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mats Hummels oder David Alaba. Als Assistent arbeitete er unter Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und Hansi Flick. "Er hat den Nachwuchs gefördert und jahrelang bei den Profis sein Bestes gegeben. Im Verein wurden so viele neue Jobs geschaffen, aber dass man für so einen Mann keinen Posten findet, ist unverständlich", meint Maier. Gerland fing 1990 bei den Bayern-Amateuren an und blieb für fünf Saisons. Nach Trainerjobs in Nürnberg, Berlin, Bielefeld und Ulm kehrte er 2001 nach München zurück.