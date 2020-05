Sepp Maier rät Bayern-Neuzugang Alexander Nübel: Leihe zu Schalke wäre sinnvoll

SPORTBUZZER: Sepp Maier, der FC Bayern hat die Verträge mit Trainer Hansi Flick, Thomas Müller und Alphonso Davies verlängert. Die Personalie Manuel Neuer hakt dagegen – es geht um Laufzeit und Gehalt. Wie wichtig wäre Neuers Vertragsverlängerung über 2021 hinaus?

Sepp Maier: Bei Manuel wissen die Bayern, woran sie sind und was sie an ihm haben: einen Weltklasse-Torhüter, auch mit seinen 34 Jahren. Den behalte ich, das Pfund will ich doch nicht verlieren. Dass er so lange wie möglich spielen und dafür die besten Konditionen heraushandeln will, ist sein gutes Recht. Oliver Kahn war bei seinem Karriereende 38 Jahre alt und hat Topleistungen gezeigt. Das Alter ist für mich kein Kriterium, sondern allein die Leistungsfähigkeit. Was das Gehalt betrifft: Mein Gott, so sind halt die Zeiten – allein, wenn ich lese, was ein Neymar oder andere verdienen, da wird dir ja schwindelig.