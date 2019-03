Serbien-Trainer Mladen Krstajic: Das ist die Rolle von Eintracht-Star Luka Jovic

Luka Jovic wird seit mehreren Wochen mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Besonders der FC Barcelona soll Interesse am Stürmer-Star von Eintracht Frankfurt haben. Jetzt hat sich sein Nationaltrainer Mladen Krstajic zu den Gerüchten geäußert und auch über die Situation in der Auswahl gesprochen.