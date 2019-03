Jovic vor Wechsel zu Top-Klub? Sein Nationaltrainer traut ihm den FC Barcelona zu

Serbiens Nationaltrainer Mladen Krstajic prophezeit Sturm-Juwel Luka Jovic vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt eine erfolgreiche Karriere und traut dem 21-Jährigen durchaus einen Wechsel zu einem Top-Klub wie dem FC Barcelona zu. „Ich wünsche mir für ihn nur das Beste und den größtmöglichen Erfolg, und es ist klar, dass er enormes Potenzial hat. Er kann Großes erreichen“, sagte Krstajic dem Internetportal t-online.de vor dem Länderspiel der Serben gegen Deutschland am Mittwoch in Wolfsburg . Jovic steht im Kader Serbiens und könnte gegen die DFB-Elf spielen.

Rebic, Trapp & Co. - Wie lange die wichtigsten Eintracht-Profis noch in Frankfurt unter Vertrag stehen, haben wir für Euch in der Galerie zusammengestellt. ©

Krstajic über möglichen Jovic-Wechsel: "Frankfurt und er werden die richtige Entscheidung treffen"

Jovic weiß um das internationale Interesse an ihm. "Ich fühle mich natürlich geehrt, dass solch große Klubs Interesse an mir zeigen, aber momentan bin ich froh hier in Frankfurt zu sein, und fühle mich wohl", so Jovic zuletzt im SPORTBUZZER-Interview. Zur Zeit genieße sein Klub Eintracht Frankfurt , den er in der Europa-League mit seinem Treffer gegen Inter Mailand ins Viertelfinale schoss, seine oberste Priorität.