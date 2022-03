Serena Williams beklagt "Doppelmoral" und wettert über Strafe für Alexander Zverev: "Ich wäre im Gefängnis"

Auch Williams (40) hatte in ihrer Ausnahmekarriere immer mal wieder Wutausbrüche. Dabei war sie sogar mal auf Bewährung, wie sie in dem Interview an einen mehr als zwölf Jahre alten Vorfall erinnerte. Während ihres Halbfinals bei den US Open 2009 gegen die spätere Siegerin Kim Clijsters hatte Williams eine Linienrichterin, die bei einem Aufschlag auf Fußfehler entschieden hatte, verbal massiv attackiert. Sie erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe sowie eine Geldstrafe in Höhe von 175.000 Dollar. 2018 im Madison Square Garden präsentierte sie sich im Endspiel gegen Naomi Osaka als schlechte Verliererin und beleidigte permanent den Referee. "Am Ende des Tages bin ich, wer ich bin, und ich liebe, wer ich bin", sagte sie nun.