Rekord verpasst: Serena Williams verliert im Wimbledon-Finale gegen Simona Halep

Die Rumänin Simona Halep hat mit einem deutlichen Sieg gegen Serena Williams zum ersten Mal das prestigeträchtige Turnier von Wimbledon gewonnen. Ein Jahr nach dem Final-Triumph von Angelique Kerber gegen die US-Amerikanerin Williams setzte sich die 27-Jährige am Samstag in London mit 6:2, 6:2 in nur 55 Minuten durch. Damit feierte die frühere Weltranglisten-Erste Halep in ihrem ersten Wimbledon-Finale ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach den French Open 2018.