Die Achillessehne: Serena Williams gibt bei French Open vor Runde zwei auf

Damit platzte auch der Traum der 39 Jahre alten Amerikanerin, nach Grand-Slam-Titeln mit der Australierin Margaret Court gleichzuziehen. Williams hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt stand seit der Geburt ihrer Tochter Olympia 2017 vier Mal in einem Grand-Slam-Finale , musste sich aber immer geschlagen geben.

Zuletzt war Williams bei den US Open in New York im Halbfinale an Victoria Azarenka gescheitert und hatte damit ihren Angriff auf den 24. Grand-Slam-Titel einmal mehr verschieben müssen. Bei den Männern hatte Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev, der am Mittwoch in Paris sein Zweitrundenspiel gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert bestreiten soll, das Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren.