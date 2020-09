US Open: Tennis-Star Serena Williams zieht ins Viertelfinale ein

Serena Williams mischt als größter Damen-Star im Titelrennen dieser außergewöhnlichen US Open weiter mit. Einen Tag nach dem Skandal mit der Disqualifikation von Topfavorit Novak Djokovic bei den Herren vermied die 38-jährige Amerikanerin ein frühes Aus. Mit 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 entschied Williams am Montag in New York die Revanche gegen die Griechin Maria Sakkari für sich und machte trotz erheblicher Probleme den Viertelfinaleinzug perfekt.